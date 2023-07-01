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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 18:25 |
283
0

Металлург продлил контракт с капитаном

Запорожский клуб договорился о продолжении сотрудничества с двумя защитниками.

01 июля 2023, 18:25 |
283
0
Металлург продлил контракт с капитаном
СК Днепр-1. Владимир Полевой

Как стало известно Sport.ua, левый защитник Владимир Полевой, у которого 30 июня истек срок трудового соглашения с «Металлургом», остается в родном клубе на следующий сезон. 37-летний футболист (в конце июля ему исполнится 38) поставил подпись под годичным контрактом.

На аналогичный срок продлил соглашение с «Металлургом» 28-летний правый защитник Богдан Сокол.

В завершившемся сезоне Полевой провел за запорожский «Металлург» 16 матчей, забив 1 мяч и отдав 1 голевую передачу. Ранее защитник выступал также за киевский «Арсенал», донецкий «Металлург», «Днепр», «Волынь» и «Днепр-1». В 2010 году сыграл 5 матчей за сборную Украины, которую тогда тренировал Мирон Маркевич.

На счету Сокола 17 матчей в минувшем чемпионате Первой лиги и 2 поединка в стыках за право играть в УПЛ.

«Металлург» по итогам прошлого сезона занял четвертое место в Первой лиге, после чего в переходных матчах уступил «Вересу» (1:0, 1:6).

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Владимир Полевой инсайд Металлург Запорожье Богдан Сокол трансферы Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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