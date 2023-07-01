Италия01 июля 2023, 18:15 | Обновлено 01 июля 2023, 18:24
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ОФИЦИАЛЬНО. Верона назначила нового главного тренера
С командой будет работать Марко Барони
01 июля 2023, 18:15 | Обновлено 01 июля 2023, 18:24
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«Верона» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Марко Барони. На этом посту он заменил Марко Дзаффарони, который работал с командой с декабря прошлого года.
Сам Барони Последние два года работал с «Лечче», который сначала вывел в Серию А, а в прошлом сезоне сумел там удержать.
Что касается «Вероны», то она под руководством Дзаффарони в прошлом сезоне также спаслась от вылета, обыграв 3:1 в плей-офф «Специю» Виктора Коваленко.
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