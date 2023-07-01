ОФИЦИАЛЬНО. Верона назначила нового главного тренера

«Верона» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Марко Барони. На этом посту он заменил Марко Дзаффарони, который работал с командой с декабря прошлого года.

Сам Барони Последние два года работал с «Лечче», который сначала вывел в Серию А, а в прошлом сезоне сумел там удержать.

Что касается «Вероны», то она под руководством Дзаффарони в прошлом сезоне также спаслась от вылета, обыграв 3:1 в плей-офф «Специю» Виктора Коваленко.