Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верона назначила нового главного тренера
Италия
01 июля 2023, 18:15 | Обновлено 01 июля 2023, 18:24
226
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верона назначила нового главного тренера

С командой будет работать Марко Барони

01 июля 2023, 18:15 | Обновлено 01 июля 2023, 18:24
226
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верона назначила нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Барони

«Верона» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Марко Барони. На этом посту он заменил Марко Дзаффарони, который работал с командой с декабря прошлого года.

Сам Барони Последние два года работал с «Лечче», который сначала вывел в Серию А, а в прошлом сезоне сумел там удержать.

Что касается «Вероны», то она под руководством Дзаффарони в прошлом сезоне также спаслась от вылета, обыграв 3:1 в плей-офф «Специю» Виктора Коваленко.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Тюрам – игрок Интера
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона расторгла контракт с 29-летним французским защитником
Моуриньо дисквалифицирован на 10 игр Серии A за свои слова. Что он сказал?
Верона Марко Барони Лечче Серия A
Источник ФК Верона
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Богдан КОГУТ: «У нас в Вересе было очень много драк в раздевалке»
Футбол | 01 июля 2023, 04:12 9
Богдан КОГУТ: «У нас в Вересе было очень много драк в раздевалке»
Богдан КОГУТ: «У нас в Вересе было очень много драк в раздевалке»

Голкипер ровенской команды рассказал про атмосферу в раздевалке

Довбик – лучший игрок Украинской Премьер-лиги-2022/2023
Футбол | 01 июля 2023, 11:19 13
Довбик – лучший игрок Украинской Премьер-лиги-2022/2023
Довбик – лучший игрок Украинской Премьер-лиги-2022/2023

Нападающий «Днепра-1» победил в опросе клубов

Наставник Шахтера U-19 войдет в тренерский штаб Ван Леувена
Футбол | 01.07.2023, 17:07
Наставник Шахтера U-19 войдет в тренерский штаб Ван Леувена
Наставник Шахтера U-19 войдет в тренерский штаб Ван Леувена
Севилья выставила на трансфер всех игроков. У клуба большие долги
Футбол | 30.06.2023, 18:43
Севилья выставила на трансфер всех игроков. У клуба большие долги
Севилья выставила на трансфер всех игроков. У клуба большие долги
Невероятные деньги. Названа будущая зарплата экс-коуча Шахтера в Аль-Насре
Футбол | 30.06.2023, 20:10
Невероятные деньги. Названа будущая зарплата экс-коуча Шахтера в Аль-Насре
Невероятные деньги. Названа будущая зарплата экс-коуча Шахтера в Аль-Насре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди Хирн назвал самого переоцененного боксера современности
Эдди Хирн назвал самого переоцененного боксера современности
30.06.2023, 13:59 4
Бокс
Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
30.06.2023, 14:17 14
Футбол
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
30.06.2023, 18:10 7
Футбол
Украина опустилась на третье место в медальном зачете Европейских игр
Украина опустилась на третье место в медальном зачете Европейских игр
29.06.2023, 23:59
Другие виды
Украина обновила лучшее достижение в мировом рейтинге по волейболу
Украина обновила лучшее достижение в мировом рейтинге по волейболу
30.06.2023, 12:18
Волейбол
Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»
Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»
30.06.2023, 12:50 9
Футбол
Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе
Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе
01.07.2023, 09:44 16
Футбол
Монфис снялся с Уимблдона-2023
Монфис снялся с Уимблдона-2023
29.06.2023, 16:40
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем