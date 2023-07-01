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Уимблдон
01 июля 2023, 17:51 | Обновлено 01 июля 2023, 17:52
179
0

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 3 июля

В понедельник на корты Лондона выйдут три украинки

01 июля 2023, 17:51 | Обновлено 01 июля 2023, 17:52
179
0
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 3 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

3 июля стартуют матчи Уиблдонского турнира в одиночном разряде.

В понедельник Украину представят три теннисистки: Элина Свитолина, Леся Цуренко и Катерина Байндл.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. Первый круг

Корт №8. 2-й запуск (14:30*)
Леся Цуренко Клэр Лю

Корт №14. 2-й запуск (15:00*)
Катерина Байндл Лейла Фернандес

Центральный корт. 2-й запуск (17:30*)
Элина Свитолина [WC] – Винус Уильямс [WC]

*ориентировочное время начала матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Винус Уильямс Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Клэр Лю Лейла Фернандес Уимблдон-2023 расписание
Источник Sport.ua
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