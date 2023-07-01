Уимблдон01 июля 2023, 17:51 | Обновлено 01 июля 2023, 17:52
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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 3 июля
В понедельник на корты Лондона выйдут три украинки
01 июля 2023, 17:51 | Обновлено 01 июля 2023, 17:52
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3 июля стартуют матчи Уиблдонского турнира в одиночном разряде.
В понедельник Украину представят три теннисистки: Элина Свитолина, Леся Цуренко и Катерина Байндл.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Уимблдон. Первый круг
Корт №8. 2-й запуск (14:30*)
Леся Цуренко – Клэр Лю
Корт №14. 2-й запуск (15:00*)
Катерина Байндл – Лейла Фернандес
Центральный корт. 2-й запуск (17:30*)
Элина Свитолина [WC] – Винус Уильямс [WC]
*ориентировочное время начала матча
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