Руслан РОТАНЬ: «Вполне возможно, что Мудрик сыграет против Франции»

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2023 U-21 между сборными Франции U-21 и Украины U-21.

- Какие кадровые проблемы в команде? Готов ли Мудрик сыграть с первых минут?

- Сейчас у нас есть небольшие повреждения, у некоторых игроков они более уязвимы. Например, у Вьюнника – его участие в игре под вопросом, решим в день матча. Что касается Мудрика, то он уже два дня работает в общей группе. Вполне возможно, что он выйдет на поле.

- С четвертьфинальной стадии на Евро будет работать система VAR. Влияет ли это как-то на игроков?

- Мы подходим к вполне стандартной ситуации для европейского футбола, когда все матчи проходят с системой VAR. Мы должны быть максимально сконцентрированными, с самого начала понимать, что есть видеоповторы. Это касается не только линии защиты, но и всех игроков на поле, дисциплины в целом.

- Какие бы сильные стороны вы отметили у сборной Франции?

- Сборная Франции – одна из самых сильных сборных, с которыми мы встречаемся на этом турнире. Там игроки, которые практически все выступают в топ-чемпионатах. Это уже о многом говорит. В индивидуальном плане они очень сильны, мы это сами увидели в отборе, когда проводили с ними две игры. Для нас завтра очень важная игра, которая пройдет в компонентах тет-а-тет, когда нужно выигрывать микродуэли, которые будут возникать на футбольном поле. Имею в виду игру один в один, на близких расстояниях, где игроки сборной Франции имеют высокое мастерство. Но мы должны быть готовыми, быть дисциплинированной, компактной командой, несмотря на это, соответствовать своему уровню игры, от которого мы не собираемся отходить. Пусть соперник подстраивается под нас.

- Перед четвертьфиналом важно как-то мотивировать футболистов или, наоборот, лучше где-то сбить этот градус? То есть игроки чувствуют себя уверенно и не нуждаются в мотивационных спичах ...

- Лучшим становишься, когда играешь с лучшими. Я ребятам об этом сказал. Они будут играть с лучшими футболистами, возможно, лучшей командой турнира. Для нас главная мотивация – стать лучше них. Поэтому если мы завтра выиграем, то лучшей мотивации и не придумаешь. Это проверка для нашего коллектива. Я считаю, что мои ребята заслуживают большего. Лучшая мотивация – становиться лучшими среди лучших.

Четвертьфинальный поединок Евро-2023 (U-21) Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на «Клуж-Арене» в городе Клуж-Напока (начало – в 22.00 по киевскому времени).