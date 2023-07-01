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Англия
01 июля 2023, 17:37 | Обновлено 01 июля 2023, 18:52
996
0

Экс-игрок сборной Англии завершил карьеру в 33 года из-за травмы

Том Клеверли повесил бутсы на гвоздь

01 июля 2023, 17:37 | Обновлено 01 июля 2023, 18:52
996
0
Экс-игрок сборной Англии завершил карьеру в 33 года из-за травмы
ФК Уотфорд. Том Клеверли

Клуб Чемпионшипа «Уотфорд» официально сообщил о том, что капитан команды Том Клеверли завершил карьеру. Такое решение 33-летний полузащитник принял после того, как получил очередную травму. Ожидается, что после завершения карьеры Клеверли будет работать в клубной структуре.

Клеверли является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и защищал цвета первой команды до 2015 года. Он считался одним из самых перспективных английских полузащитников, однако серия тяжелых травм не позволила ему реализовать свой потенциал.

Цвета «Уотфорда» хавбек защищал с 2017 года. Также выступал за «Лестер», «Уотфорд», «Уиган», «Астон Виллу» и «Эвертон». Провел 13 матчей за сборную Англии.

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Том Клеверли Уотфорд завершение карьеры
Источник ФК Уотфорд
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