Молодежные турниры01 июля 2023, 17:30 | Обновлено 01 июля 2023, 17:51
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Пресс-конференция Ротаня накануне матча с Францией. Смотреть онлайн. LIVE
Наставник сборной Украины ответит на вопросы журналистов 1 июля в 17:30
01 июля 2023, 17:30 | Обновлено 01 июля 2023, 17:51
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2 июля в 22:00 в Клуж-Напоке пройдет матч 1/4 финала Евро-2023 U-21 между сборными Франции U-21 и Украины U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите 1 июля в 17:30 предматчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Руслана Ротаня.
Пресс-конференция Ротаня накануне матча с Францией. Смотреть онлайн. LIVE
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