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Молодежные турниры
01 июля 2023, 17:30 | Обновлено 01 июля 2023, 17:51
604
0

Пресс-конференция Ротаня накануне матча с Францией. Смотреть онлайн. LIVE

Наставник сборной Украины ответит на вопросы журналистов 1 июля в 17:30

01 июля 2023, 17:30 | Обновлено 01 июля 2023, 17:51
604
0
Пресс-конференция Ротаня накануне матча с Францией. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ

2 июля в 22:00 в Клуж-Напоке пройдет матч 1/4 финала Евро-2023 U-21 между сборными Франции U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите 1 июля в 17:30 предматчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Руслана Ротаня.

Пресс-конференция Ротаня накануне матча с Францией. Смотреть онлайн. LIVE

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Руслан Ротань пресс-конференция сборная Украины по футболу U-21 смотреть онлайн Евро-2023 U-21 Франция - Украина сборная Франции по футболу U-21
Источник Sport.ua
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