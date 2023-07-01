ФИФА может изменить правило офсайда. Должно сделать игру динамичнее
Сперва нужно протестировать
По информации СМИ, ФИФА рассматривает возможность изменить и упростить для арбитров определение офсайда.
Суть новой концепции состоит в том, чтобы считать офсайд только в случае, когда тело игрока полностью находится ближе к воротам соперника, чем защитник.
Сейчас много спорных ситуаций, когда лишь часть руки или ноги находятся ближе, чем защитник, и это уже считается положением вне игры.
Если же правило офсайда изменят, то это может сделать игру более динамичной. Сообщается, что сперва новинку опробуют в юношеских турнирах и низших лигах Нидерландов и Швеции.
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