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01 июля 2023, 17:45 |
1702
13

ФИФА может изменить правило офсайда. Должно сделать игру динамичнее

Сперва нужно протестировать

01 июля 2023, 17:45 |
1702
13
ФИФА может изменить правило офсайда. Должно сделать игру динамичнее
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации СМИ, ФИФА рассматривает возможность изменить и упростить для арбитров определение офсайда.

Суть новой концепции состоит в том, чтобы считать офсайд только в случае, когда тело игрока полностью находится ближе к воротам соперника, чем защитник.

Сейчас много спорных ситуаций, когда лишь часть руки или ноги находятся ближе, чем защитник, и это уже считается положением вне игры.

Если же правило офсайда изменят, то это может сделать игру более динамичной. Сообщается, что сперва новинку опробуют в юношеских турнирах и низших лигах Нидерландов и Швеции.

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Источник Mundo Deportivo
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Комментарии 13
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Алексей Юрченко
Хоч як там не посувай правила визначення офсайду, проміжні трактування так і лишаться, а що якщо половина тіла тільки до воріт? Тобто спірних моментів не буде менше, зміниться характер гри, то дійсно треба перевіряти в яку сторону. Аби не стало ще гірше.
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+2
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Олег Мандрівник
Да вообще отменить офсайды. И разрешить игрокам трижды за игру сыграть рукой в штрафной соперника - а чё, сколько динамики и голов добавится
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+1
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fifa2020
А як на мене - це зробить гру більш захисною і обережною) 
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Burevestnik
якщо частина п'ятки нападника не ближче до воріт чим захисник - офсайду нема. 
будуть шукати ті ж самі міліметри...
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0
anacreon
Давно пора. Завжди дивувало маніакальне бажання футбольного керівництва аби забивалося як можна менше голів і булі нудні нічиї, де 90 хвилин бовдаються і ні до чого не доходять. Замість того, аби робити все можливе, аби голів було більше і веселіше.
Найкращі матчі це ті, де багато голів. Як той матч Реала та Ман Сіті. 
Спірні ситуації треба трактувати на користь нападників, а не навпаки.
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0
India Life
Не пахане поле для коррупції буде с визначенням офсайду, як ім і треба.
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0
Xvalenok03
Лучше бы к правилам вбрасывания аута присмотрелись.
Подойдёт один игрок, помнет мяч, потом бросит его в поле, другой его подымает и начинает снова мять. Потом только бросает аут. 
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0
fifa2020
Що я би змінив - пенальті бив не з 9 метрів, а з лінії штрафної! Тоді було би цікавіше, а то зараз пенальті - це лотерея, вгадав чи не вгадав воротар напрямок удару, а так більше все би залежало від майстерності воротаря і того хто бє! 
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-1
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