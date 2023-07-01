ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал вингера Тимоти Веа

«Ювентус» объявил о подписании вингера «Лилля» Тимоти Веа. Игрок подписал контракт на 5 лет, а сумма трансфера оценивается в 10,3 миллиона евро.

При этом 23-летний игрок в минувшем сезоне забил всего 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Провел 31 матч за сборную США.

Тимоти является сыном известного в прошлом форварда Джорджа Веа.