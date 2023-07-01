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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал вингера Тимоти Веа
Италия
01 июля 2023, 17:11 |
402
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал вингера Тимоти Веа

Сын известного в прошлом игрока

01 июля 2023, 17:11 |
402
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал вингера Тимоти Веа
ФК Ювентус

«Ювентус» объявил о подписании вингера «Лилля» Тимоти Веа. Игрок подписал контракт на 5 лет, а сумма трансфера оценивается в 10,3 миллиона евро.

При этом 23-летний игрок в минувшем сезоне забил всего 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Провел 31 матч за сборную США.

Тимоти является сыном известного в прошлом форварда Джорджа Веа.

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Ювентус Тимоти Веа Лилль трансферы трансферы Серии A
Источник ФК Ювентус
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