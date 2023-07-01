Италия01 июля 2023, 17:11 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал вингера Тимоти Веа
Сын известного в прошлом игрока
01 июля 2023, 17:11 |
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«Ювентус» объявил о подписании вингера «Лилля» Тимоти Веа. Игрок подписал контракт на 5 лет, а сумма трансфера оценивается в 10,3 миллиона евро.
При этом 23-летний игрок в минувшем сезоне забил всего 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Провел 31 матч за сборную США.
Тимоти является сыном известного в прошлом форварда Джорджа Веа.
Timothy è uno di noi ⚪️⚫— JuventusFC (@juventusfc) July 1, 2023
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