Украина. Первая лига01 июля 2023, 16:45 |
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ВИДЕО. Год Йовичевича в Шахтере. Как это было
Клуб попрощался с наставником
01 июля 2023, 16:45 |
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1 июля «Шахтер» объявил о завершении сотрудничества с наставником Игорем Йовичевичем. Клуб попрощался с тренером видео с яркими моментами за год работы хорвата.
Команда неплохо показала себя в еврокубках, а также выиграла чемпионат УПЛ.
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