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Украина. Первая лига
01 июля 2023, 16:45 |
189
0

ВИДЕО. Год Йовичевича в Шахтере. Как это было

Клуб попрощался с наставником

01 июля 2023, 16:45 |
189
0
ВИДЕО. Год Йовичевича в Шахтере. Как это было
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

1 июля «Шахтер» объявил о завершении сотрудничества с наставником Игорем Йовичевичем. Клуб попрощался с тренером видео с яркими моментами за год работы хорвата.

Команда неплохо показала себя в еврокубках, а также выиграла чемпионат УПЛ.

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Источник Sport.ua
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