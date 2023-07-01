ВИДЕО. Год Йовичевича в Шахтере. Как это было

1 июля «Шахтер» объявил о завершении сотрудничества с наставником Игорем Йовичевичем. Клуб попрощался с тренером видео с яркими моментами за год работы хорвата.

Команда неплохо показала себя в еврокубках, а также выиграла чемпионат УПЛ.