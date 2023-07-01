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Молодежные турниры
01 июля 2023, 16:07 | Обновлено 01 июля 2023, 16:08
469
1

Тренер Франции U-21: «Украина – сильная, креативная команда»

Сильвен Риполль – о матче четвертьфинала молодежного Евро-2023

01 июля 2023, 16:07 | Обновлено 01 июля 2023, 16:08
469
1
Тренер Франции U-21: «Украина – сильная, креативная команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сильвен Риполль

Главный тренер сборной Франции U-21 Сильвен Риполль поделился ожиданиями от матча четвертьфинала молодежного Евро-2023 против Украины (2 июля):

«Думаю, что в последнее время украинская команда значительно улучшила качество своей игры. Особенно то, что касается того, чтобы не терять мяч, удерживать его. Это очень сильная команда, которая удерживает мяч и создает проблемы своим соперникам. Я также заметил сильную дисциплину в атаке. Это команда, которая способна интенсивно атаковать, держать и вести игру, и является очень креативной, показывает свои лучшие качества на поле.

Игроки, которые несут угрозу в составе сборной Украины? Это очень индивидуально, в каждой команде есть такие футболисты, у нас тоже. Это зависит от команды и матча в конкретный день. Мудрик? Это один из таких игроков.

Не знаю, выйдет ли он на поле, но когда я думаю об украинской команде, то обращаю внимание не на конкретных игроков, а на коллектив. Очень сильный, опытный коллектив. Думаю об игроках, как вот говорил о Судакове, например, что это сильный игрок, который показывает высокое качество при владении мячом. Но скажу еще раз: для меня команда украинская – скорее, коллектив, представляющий цель на четвертьфинальный матч».

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Источник Суспильне спорт
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Комментарии 1
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samird
Відразу зрозуміло, що людина не просто вихована, а ще й добре попрацювала над вивченням суперника. Дуже важко буде, але віримо в наших хлопців. Дуже потрібна перемога!
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