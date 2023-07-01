ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Ромы возглавил новичка Серии А
Эусебио Ди Франческо будет работать с «Фрозиноне»
Чемпион Серии В прошлого сезона «Фрозиноне» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Эусебио Ди Франческо. Контракт с 53-летним специалистом рассчитан на один год с опцией продления на год в случае сохранения прописки в Серии А.
Путевку в Серию А «Фрозиненоне» завоевал под руководством Фабио Гроссо. Однако чемпион мира-2006 покинул команду в конце сезона.
Предыдущим местом работы Ди Франческо была «Верона», с которой он работал в 2021 году. Также итальянский специалист ранее возглавлял «Виртус Ланчано», «Пескару» «Лечче», «Сассуоло», «Рому», «Сампдорию» и «Кальяри».
🤝 Eusebio Di Francesco è il nostro nuovo allenatore!— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) July 1, 2023
Benvenuto @MisterDiFra !
➡️ https://t.co/CJaIvzdvfY pic.twitter.com/ZI9umQYP0O
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