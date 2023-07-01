ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Ромы возглавил новичка Серии А

Чемпион Серии В прошлого сезона «Фрозиноне» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Эусебио Ди Франческо. Контракт с 53-летним специалистом рассчитан на один год с опцией продления на год в случае сохранения прописки в Серии А.

Путевку в Серию А «Фрозиненоне» завоевал под руководством Фабио Гроссо. Однако чемпион мира-2006 покинул команду в конце сезона.

Предыдущим местом работы Ди Франческо была «Верона», с которой он работал в 2021 году. Также итальянский специалист ранее возглавлял «Виртус Ланчано», «Пескару» «Лечче», «Сассуоло», «Рому», «Сампдорию» и «Кальяри».