Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо? Я не убежал и никого не предал»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью румынским СМИ рассказал о том, почему не покинул клуб по ходу нынешнего сезона:

«Легко быть человеком, когда ты преуспеваешь. Гораздо сложнее, когда кажется, что все против тебя. Было очень важно, чтобы футбол продолжался в очень сложных условиях. Мы играем без болельщиков. Телевидение меньше привлечено. Тренировки прерываются. Было такое, что матч был остановлен за пять минут до завершения. Пауза длилась час, после чего мы продлили.

Из-за очень долгих поездок я оказалась в ситуации, когда мне пришлось делать операцию по поводу коксартроза. Я пересекал границу дважды в неделю. Каждый раз это длилось полтора часа. Но я не убежал и никого не предал. Я отклонил очень хорошие предложения. Я все еще в строю, хоть я и самый старый тренер в европейском футболе. Или даже в мировом. Мной двигает страсть к футболу и уважение к людям».