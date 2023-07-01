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  4. Артем БОНДАРЕНКО: «Матч с Испанией добавил нам уверенности»
Молодежные турниры
01 июля 2023, 13:42 |
159
0

Артем БОНДАРЕНКО: «Матч с Испанией добавил нам уверенности»

Хавбек сборной Украины U-21 – о матче против Франции

01 июля 2023, 13:42 |
159
0
Артем БОНДАРЕНКО: «Матч с Испанией добавил нам уверенности»
УАФ. Артем Бондаренко

Полузащитник сборной Украины U-21 Артем Бондаренко поделился ожиданиями от матча четвертьфинала молодежного Евро-2023 против Франции (2 июля):

«Есть положительное настроение, есть приятное волнение, ведь чувствуем ответственность. После матча с Испанией дали нам немного отдохнуть, поэтому уже подходим к игре с Францией с новыми силами. Это супер. Отдохнули эти несколько дней и перезагрузились.

Не могу сказать, над чем работали на последних тренировках – даже по секрету, но матч с Испанией добавил нам уверенности, понимания, что с топ-сборными тоже можем играть и демонстрировать хороший футбол.

Ожидаем очень сложную игру. Они очень сильны индивидуально. Пока что не могу ничего больше сказать – пока мы очень мало их на теории еще разбирали. Но то, что уже знаем, футболисты у них очень сильны как отдельные исполнители. Очень. Там один травмировался, но есть трое еще лучше его».

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Артем Бондаренко сборная Украины по футболу U-21 Франция - Украина Евро-2023 U-21
Источник Суспильне спорт
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