Богдан КОГУТ: «Тогда реально понял, что в футбол не время играть»

Вратарь ровенского «Вереса» Богдан Когут признался, что зимой прошлого года он смог продолжить карьеру за рубежом, но этому помешало полномасштабное вторжение армии рф в Украину.

– Чего ты не уехал за границу? Откуда было предложение?

– У меня был вариант в Румынию поехать – «Конкордия», первая лига. У команды была задача выйти в Премьер-лигу. И они реально выслали мне контракт, в клуб запросили. Но тогда война началась, в Буче были все эти события, я реально понял, что в футбол не время играть. Такое было состояние эмоциональное, что я понял - нет никакого смысла ехать, потому что не готов играть в футбол. Решил до лета подождать, а там смотреть по ситуации, которая будет дальше. Как время показало, считаю, я не прогадал. Потому что, слава Богу, восстановили чемпионат в Украине, год отыграли в УПЛ.

– Если бы сейчас было предложение из ближнего зарубежья куда-нибудь уехать?

– Думаю, я бы не поехал. В «Вересе» я уже привык, меня здесь все устраивает.

– Тебя уже не выгонят из «Вереса».

– Да, может, выгонят. 35 лет, чего не выгонят? Ну, посмотрим. Я в «Вереске» уже лет пять, если в общем. Максимально родная команда.