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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 12:17 | Обновлено 01 июля 2023, 12:21
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0

Богдан КОГУТ: «Тогда реально понял, что в футбол не время играть»

Голкипер «Вереса» – о сорвавшемся переходе в клуб из Румынии

01 июля 2023, 12:17 | Обновлено 01 июля 2023, 12:21
195
0
Богдан КОГУТ: «Тогда реально понял, что в футбол не время играть»
НК Верес. Богдан Когут

Вратарь ровенского «Вереса» Богдан Когут признался, что зимой прошлого года он смог продолжить карьеру за рубежом, но этому помешало полномасштабное вторжение армии рф в Украину.

– Чего ты не уехал за границу? Откуда было предложение?

– У меня был вариант в Румынию поехать – «Конкордия», первая лига. У команды была задача выйти в Премьер-лигу. И они реально выслали мне контракт, в клуб запросили. Но тогда война началась, в Буче были все эти события, я реально понял, что в футбол не время играть. Такое было состояние эмоциональное, что я понял - нет никакого смысла ехать, потому что не готов играть в футбол. Решил до лета подождать, а там смотреть по ситуации, которая будет дальше. Как время показало, считаю, я не прогадал. Потому что, слава Богу, восстановили чемпионат в Украине, год отыграли в УПЛ.

Если бы сейчас было предложение из ближнего зарубежья куда-нибудь уехать?

– Думаю, я бы не поехал. В «Вересе» я уже привык, меня здесь все устраивает.

– Тебя уже не выгонят из «Вереса».

– Да, может, выгонят. 35 лет, чего не выгонят? Ну, посмотрим. Я в «Вереске» уже лет пять, если в общем. Максимально родная команда.

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Богдан Когут Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Брутальный футбол
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