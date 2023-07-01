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Досье
01 июля 2023, 11:57 | Обновлено 01 июля 2023, 12:55
136
0

Аль-Ахли намерен назначить Гаттузо главным тренером команды

Клубу из Джидды интересен итальянский специалист

01 июля 2023, 11:57 | Обновлено 01 июля 2023, 12:55
136
0
Аль-Ахли намерен назначить Гаттузо главным тренером команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Саудовский клуб «Аль-Ахли» из Джидда хочет назначить итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо на пост наставника команд.

Сообщается, что 45-летнему Гаттузо будет предложен двухлетний контракт. Заработная плата специалиста будет составлять 9 млн евро за сезон.

Сейчас Гаттузо нигде не работает. Его последним клубом была испанская «Валенсия». Возглавлял он ее с июля 2022 года по январь 2023 года.

До этого итальянец тренировал «Наполи», «Милан», «Пизу», «Палермо», «Сьон» и ОФИ.

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Аль-Ахли Джидда Дженнаро Гаттузо чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
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