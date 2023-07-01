Аль-Ахли намерен назначить Гаттузо главным тренером команды
Клубу из Джидды интересен итальянский специалист
Саудовский клуб «Аль-Ахли» из Джидда хочет назначить итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо на пост наставника команд.
Сообщается, что 45-летнему Гаттузо будет предложен двухлетний контракт. Заработная плата специалиста будет составлять 9 млн евро за сезон.
Сейчас Гаттузо нигде не работает. Его последним клубом была испанская «Валенсия». Возглавлял он ее с июля 2022 года по январь 2023 года.
До этого итальянец тренировал «Наполи», «Милан», «Пизу», «Палермо», «Сьон» и ОФИ.
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