Твердохлеб продолжает тренироваться в составе Миная
На игрока есть спрос, но он остается в команде
Одним из открытий прошлого сезона смело можно назвать универсала «Миная» 22-летнего Егора Твердохлеба. Неудивительно, что к нему проявляет интерес сразу несколько именитых команд УПЛ.
Как стало известно Sport.ua, Егор пока еще продолжает подготовку в закарпатской команде.
Популярный сайт Transfermarkt оценивает Твердохлеба в 600 тысяч евро, хотя, по некоторым данным, «Кривбасс» был готов заплатить за него 400 тысяч евро.
По сообщениям наших источников, в расположении «Миная» находится сейчас пять потенциальных новичков. Их дальнейшая судьба будет зависеть от того, запомнятся ли они своими действиями в контрольных поединках рулевому «горожан» Владимиру Шарану.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 30 июня на Sport.ua
Из-за такой суммы Луиш Каштру, вероятно, попрощается с успешным проектом в «Ботафого»