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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 10:59 |
114
0

Твердохлеб продолжает тренироваться в составе Миная

На игрока есть спрос, но он остается в команде

01 июля 2023, 10:59 |
114
0
Твердохлеб продолжает тренироваться в составе Миная
ФК Минай. Егор Твердохлеб

Одним из открытий прошлого сезона смело можно назвать универсала «Миная» 22-летнего Егора Твердохлеба. Неудивительно, что к нему проявляет интерес сразу несколько именитых команд УПЛ.

Как стало известно Sport.ua, Егор пока еще продолжает подготовку в закарпатской команде.

Популярный сайт Transfermarkt оценивает Твердохлеба в 600 тысяч евро, хотя, по некоторым данным, «Кривбасс» был готов заплатить за него 400 тысяч евро.

По сообщениям наших источников, в расположении «Миная» находится сейчас пять потенциальных новичков. Их дальнейшая судьба будет зависеть от того, запомнятся ли они своими действиями в контрольных поединках рулевому «горожан» Владимиру Шарану.

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Минай Егор Твердохлеб Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
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