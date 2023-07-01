Твердохлеб продолжает тренироваться в составе Миная

Одним из открытий прошлого сезона смело можно назвать универсала «Миная» 22-летнего Егора Твердохлеба. Неудивительно, что к нему проявляет интерес сразу несколько именитых команд УПЛ.

Как стало известно Sport.ua, Егор пока еще продолжает подготовку в закарпатской команде.

Популярный сайт Transfermarkt оценивает Твердохлеба в 600 тысяч евро, хотя, по некоторым данным, «Кривбасс» был готов заплатить за него 400 тысяч евро.

По сообщениям наших источников, в расположении «Миная» находится сейчас пять потенциальных новичков. Их дальнейшая судьба будет зависеть от того, запомнятся ли они своими действиями в контрольных поединках рулевому «горожан» Владимиру Шарану.