Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Богдан КОГУТ: «У нас в Вересе было очень много драк в раздевалке»
Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 04:12 |
445
0

Богдан КОГУТ: «У нас в Вересе было очень много драк в раздевалке»

Голкипер ровенской команды рассказал про атмосферу в раздевалке

01 июля 2023, 04:12 |
445
0
Богдан КОГУТ: «У нас в Вересе было очень много драк в раздевалке»
ФК Верес. Богдан Когут

35-летний украинский голкипер ровенского «Вереса» Богдан Когут рассказал про атмосферу в команде в конце сезона 2022/23:

«У нас драки были в раздевалке. Очень много драк было, у меня столько драк не было за всю карьеру, как за последний месяц. На тренировках хватало перепалок. Все на эмоциях, команда проигрывает, побед нет, все ходят подавленные.

Скажу, что после каждой драки мы побеждали. Была такая тенденция, но проблем не было, никто не обижался. Все понимают, что в командах такое бывает», – сказал Когут.

В кампании УПЛ 2022/23 Когут провел 29 матчей, в которых пропустил 42 гола и отстоял в 5 поединках на ноль.

По теме:
Источник: три клуба отказываются подписать передачу телеправ в пользу УПЛ
ЛАВРИНЕНКО: «99% игроков Вереса знал. С руководством разговаривали 3 часа»
В Вересе может появиться еще одна пара братьев
Богдан Когут Верес Ровно драка
Источник Брутальный футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо проведет еврокубковые домашние матчи в Бухаресте
Футбол | 30 июня 2023, 21:51 8
Источник: Динамо проведет еврокубковые домашние матчи в Бухаресте
Источник: Динамо проведет еврокубковые домашние матчи в Бухаресте

Киевляне будут принимать соперников в Лиге конференций на «Рапид-Джулешти»

Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»
Футбол | 30 июня 2023, 12:50 7
Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»
Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»

Директор житомирского клуба – о телеправах

Динамо в первой части сезона планирует базироваться в Одессе
Футбол | 30.06.2023, 14:28
Динамо в первой части сезона планирует базироваться в Одессе
Динамо в первой части сезона планирует базироваться в Одессе
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 30.06.2023, 10:00
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля
Футбол | 01.07.2023, 01:15
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина опустилась на третье место в медальном зачете Европейских игр
Украина опустилась на третье место в медальном зачете Европейских игр
29.06.2023, 23:59
Другие виды
Не только Джурасек. Кто летом может покинуть Шахтер
Не только Джурасек. Кто летом может покинуть Шахтер
30.06.2023, 13:42 38
Футбол
Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией
Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией
29.06.2023, 15:15 13
Футбол
Украина обновила лучшее достижение в мировом рейтинге по волейболу
Украина обновила лучшее достижение в мировом рейтинге по волейболу
30.06.2023, 12:18
Волейбол
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
29.06.2023, 21:35 10
Другие виды
Остапенко снялась. Определились полуфиналистки на турнире в Истборне
Остапенко снялась. Определились полуфиналистки на турнире в Истборне
29.06.2023, 22:51 1
Теннис
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
29.06.2023, 13:28 6
Футбол
Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами
Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами
29.06.2023, 20:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем