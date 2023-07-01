Богдан КОГУТ: «У нас в Вересе было очень много драк в раздевалке»

35-летний украинский голкипер ровенского «Вереса» Богдан Когут рассказал про атмосферу в команде в конце сезона 2022/23:

«У нас драки были в раздевалке. Очень много драк было, у меня столько драк не было за всю карьеру, как за последний месяц. На тренировках хватало перепалок. Все на эмоциях, команда проигрывает, побед нет, все ходят подавленные.



Скажу, что после каждой драки мы побеждали. Была такая тенденция, но проблем не было, никто не обижался. Все понимают, что в командах такое бывает», – сказал Когут.

В кампании УПЛ 2022/23 Когут провел 29 матчей, в которых пропустил 42 гола и отстоял в 5 поединках на ноль.