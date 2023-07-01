ATP01 июля 2023, 02:25 | Обновлено 01 июля 2023, 02:49
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Суперкамбек Юбенкса. Определены финалисты турнира АТР 250 на Мальорке
Кристофер спас 3 матчбола подряд против Харриса
01 июля 2023, 02:25 | Обновлено 01 июля 2023, 02:49
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30 июня состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире АТР 250 на Мальорке (Испания).
Кристофер Юбэнкс в трех сетах обыграл Ллойда Харриса. При счете 4:5 в третьей партии он спас 3 матчбола подряд на своей подаче.
В матче за трофей американец встретится с Адрианом Маннарино, который в двух сетах выиграл у Янника Ханфманна.
АТР 250 Мальорка. 1/2 финала
Янник Ханфманн – Адриан Маннарино [4] – 6:7 (4:7), 4:6
Кристофер Юбенкс – Ллойд Харрис – 4:6, 6:3, 7:6 (11:9)
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