Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Суперкамбек Юбенкса. Определены финалисты турнира АТР 250 на Мальорке
ATP
01 июля 2023, 02:25 | Обновлено 01 июля 2023, 02:49
32
0

Суперкамбек Юбенкса. Определены финалисты турнира АТР 250 на Мальорке

Кристофер спас 3 матчбола подряд против Харриса

01 июля 2023, 02:25 | Обновлено 01 июля 2023, 02:49
32
0
Суперкамбек Юбенкса. Определены финалисты турнира АТР 250 на Мальорке
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Юбенкс

30 июня состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире АТР 250 на Мальорке (Испания).

Кристофер Юбэнкс в трех сетах обыграл Ллойда Харриса. При счете 4:5 в третьей партии он спас 3 матчбола подряд на своей подаче.

В матче за трофей американец встретится с Адрианом Маннарино, который в двух сетах выиграл у Янника Ханфманна.

АТР 250 Мальорка. 1/2 финала

Янник Ханфманн – Адриан Маннарино [4] – 6:7 (4:7), 4:6
Кристофер Юбенкс – Ллойд Харрис – 4:6, 6:3, 7:6 (11:9)

По теме:
Известны пары полуфиналистов на травяном турнире АТР на Мальорке
Четвертьфиналисты турнира на Мальорке: без Циципаса, но с ветераном Лопесом
ВИДЕО. Фейл года. Немецкий теннисист показал, как запороть легчайший смэш
ATP Мальорка Янник Ханфманн Адриан Маннарино Кристофер Юбенкс Ллойд Харрис
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
Футбол | 30 июня 2023, 18:10 6
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ

Украинская команда гарантировала себе, как минимум серебро Европейских игр

Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
Футбол | 30 июня 2023, 14:17 13
Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина

Это, ни много ни мало, «Манчестер Сити»

ДЕДЫШИН: «Setanta – политически ангажированный проект, связанный с Павелко»
Футбол | 30.06.2023, 21:10
ДЕДЫШИН: «Setanta – политически ангажированный проект, связанный с Павелко»
ДЕДЫШИН: «Setanta – политически ангажированный проект, связанный с Павелко»
Определились финалистки на турнире в Истборне
Теннис | 30.06.2023, 16:10
Определились финалистки на турнире в Истборне
Определились финалистки на турнире в Истборне
Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»
Футбол | 30.06.2023, 12:50
Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»
Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
29.06.2023, 21:35 10
Другие виды
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
29.06.2023, 13:28 6
Футбол
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
29.06.2023, 11:33 20
Футбол
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
29.06.2023, 09:40 9
Теннис
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
29.06.2023, 21:15 4
Футбол
Не только Джурасек. Кто летом может покинуть Шахтер
Не только Джурасек. Кто летом может покинуть Шахтер
30.06.2023, 13:42 38
Футбол
Остапенко снялась. Определились полуфиналистки на турнире в Истборне
Остапенко снялась. Определились полуфиналистки на турнире в Истборне
29.06.2023, 22:51 1
Теннис
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
29.06.2023, 18:56 23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем