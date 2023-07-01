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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель подписал 30-летнего полузащитника из Атлетико
Франция
01 июля 2023, 01:25 |
141
0

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель подписал 30-летнего полузащитника из Атлетико

Жоффре Кондогбиа будет играть вместе с Русланом Малиновским

01 июля 2023, 01:25 |
141
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель подписал 30-летнего полузащитника из Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоффре Кондогбиа

Французский футбольный клуб «Марсель» официально объявил о подписании 30-летнего центральноафриканского и французского полузащитника Жоффре Кондогбиа из «Атлетико».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Срок контракта не разглашается.

В прошлом сезоне игрок провел 27 матчей за мадридскую команду во всех турнирах и отметился 2 ассистами.

Отметим, что за «Марсель» выступает украинский футболист Руслан Малиновский.

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Жоффре Кондогбиа Марсель Атлетико Мадрид трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги
Источник ФК Марсель
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