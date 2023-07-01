ОФИЦИАЛЬНО. Марсель подписал 30-летнего полузащитника из Атлетико

Французский футбольный клуб «Марсель» официально объявил о подписании 30-летнего центральноафриканского и французского полузащитника Жоффре Кондогбиа из «Атлетико».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Срок контракта не разглашается.

В прошлом сезоне игрок провел 27 матчей за мадридскую команду во всех турнирах и отметился 2 ассистами.

Отметим, что за «Марсель» выступает украинский футболист Руслан Малиновский.