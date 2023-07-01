ОФИЦИАЛЬНО. Марсель подписал 30-летнего полузащитника из Атлетико
Жоффре Кондогбиа будет играть вместе с Русланом Малиновским
Французский футбольный клуб «Марсель» официально объявил о подписании 30-летнего центральноафриканского и французского полузащитника Жоффре Кондогбиа из «Атлетико».
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Срок контракта не разглашается.
В прошлом сезоне игрок провел 27 матчей за мадридскую команду во всех турнирах и отметился 2 ассистами.
Отметим, что за «Марсель» выступает украинский футболист Руслан Малиновский.
💥 𝐆𝐞𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞𝐲 𝐊𝐨𝐧𝐝𝐨𝐠𝐛𝐢𝐚 est olympien ! 🏛— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 30, 2023
Le milieu de terrain 🇨🇫 est 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 de l’#OdysséeMASSALIA 23/24 🪨🔵⚪️ pic.twitter.com/jZL6MO8cfg
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Состоялась жеребьевка основной сетки
Молодежное Евро проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года