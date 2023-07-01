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01 июля 2023, 01:15 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля

Важные события во всех видах спорта

01 июля 2023, 01:15 |
41
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Грузия U-21 – Израиль U-21

Favbet 2.41 – 3.22 – 3.04

22:00 Испания U-21 – Швейцария U-21

Favbet 1.35 – 5.10 – 8.50

23:00 Габон U-22 – Египет U-23

Favbet 5.90 – 3.76 – 1.61

23:00 Нигер U-23 – Мали U-23

Favbet 3.83 – 3.28 – 2.04

ВОЛЕЙБОЛ

19:00 Венгрия – Кипр

Favbet 1.12 – 5.79

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Источник Sport.ua
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