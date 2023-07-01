Другие новости01 июля 2023, 01:15 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля
Важные события во всех видах спорта
01 июля 2023, 01:15 |
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В субботу, 1 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Грузия U-21 – Израиль U-21
22:00 Испания U-21 – Швейцария U-21
23:00 Габон U-22 – Египет U-23
23:00 Нигер U-23 – Мали U-23
ВОЛЕЙБОЛ
19:00 Венгрия – Кипр
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