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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона расторгла контракт с 29-летним французским защитником
Испания
30 июня 2023, 20:44 |
1277
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона расторгла контракт с 29-летним французским защитником

Самюэль Умтити покинул каталонскую команду

30 июня 2023, 20:44 |
1277
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона расторгла контракт с 29-летним французским защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Самюэль Умтити

Испанский футбольный клуб «Барселона» официально объявил о расторжении контракт с 29-летним французским защитником Самюэлем Умтити.

Соглашение игрока с командой действовало до 30 июня 2026 года.

Умтити присоединился к каталонскому клубу в 2016 году. За это время он сыграл в 133 матчах, забив 2 гола.

В прошлом сезоне Самюэль выступала за итальянский «Лечче» на правах аренды.

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Самюэль Умтити Барселона расторжение контракта Лечче трансферы трансферы Ла Лиги
Источник ФК Барселона
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