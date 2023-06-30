Испания30 июня 2023, 20:44 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Барселона расторгла контракт с 29-летним французским защитником
Самюэль Умтити покинул каталонскую команду
30 июня 2023, 20:44 |
1277
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Испанский футбольный клуб «Барселона» официально объявил о расторжении контракт с 29-летним французским защитником Самюэлем Умтити.
Соглашение игрока с командой действовало до 30 июня 2026 года.
Умтити присоединился к каталонскому клубу в 2016 году. За это время он сыграл в 133 матчах, забив 2 гола.
В прошлом сезоне Самюэль выступала за итальянский «Лечче» на правах аренды.
🤝 Agreement to sever ties with Samuel Umtiti— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2023
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