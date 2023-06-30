ОФИЦИАЛЬНО. Барселона расторгла контракт с 29-летним французским защитником

Испанский футбольный клуб «Барселона» официально объявил о расторжении контракт с 29-летним французским защитником Самюэлем Умтити.

Соглашение игрока с командой действовало до 30 июня 2026 года.

Умтити присоединился к каталонскому клубу в 2016 году. За это время он сыграл в 133 матчах, забив 2 гола.

В прошлом сезоне Самюэль выступала за итальянский «Лечче» на правах аренды.