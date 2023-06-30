ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал 22-летнего сенегальского форварда из Вильярреала

Лондонский футбольный клуб «Челси» официально подписал 22-летнего сенегальского форварда Николаса Джексона.

Контракт с игроком рассчитан до 2028 года.

Николас Джексон покинул испанский «Вильярреал». В прошлом сезоне он провел 36 матчей, в которых отметился 13 голами и 5 ассистами.

Как сообщает Фабрицио Романо, сумма сделки – 37 миллионов евро. Это больше, чем отступные в его соглашении с испанцами, однако «Челси» договорился о более удобных сроках выплат.