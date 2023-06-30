ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал 22-летнего сенегальского форварда из Вильярреала
Николас Джексон присоединился к лондонцам
Лондонский футбольный клуб «Челси» официально подписал 22-летнего сенегальского форварда Николаса Джексона.
Контракт с игроком рассчитан до 2028 года.
Николас Джексон покинул испанский «Вильярреал». В прошлом сезоне он провел 36 матчей, в которых отметился 13 голами и 5 ассистами.
Как сообщает Фабрицио Романо, сумма сделки – 37 миллионов евро. Это больше, чем отступные в его соглашении с испанцами, однако «Челси» договорился о более удобных сроках выплат.
… Nic Jackson! 💙 pic.twitter.com/IRFcrXnXf6— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 30, 2023
Blue suits him, doesn’t it? 💧 pic.twitter.com/9AN7ISPioL— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 30, 2023
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