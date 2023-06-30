ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Ворсклы подписал контракт с клубом из Китая

31-летний опорный полузащитник «Ворсклы» Давид Пуцлин покидает полтавский клуб и продолжит карьеру в Китае.

Хорват подписал контракт с клубом-новичком тамошней Суперлиги «Наньтун Чжиюнь», который рассчитан до конца текущего года.

instagram.com/nantongzhiyun_fc

В «Ворсклу» Пуцлин перешел в феврале 2020 года из хорватского «Славена Белупо» на правах свободного агента. В рядах полтавской команды провел 55 матчей, отличившись 3 голами и 3 результативными передачами.

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Пуцлин покинул «Ворсклу», воспользовавшись Annexe 7 от ФИФА. Сперва хорват выступал за нидерландский «АДО Ден Хааг», а минувший сезон провел на родине в рядах «Вараждина».