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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Ворсклы подписал контракт с клубом из Китая
Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 20:39 |
1160
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Ворсклы подписал контракт с клубом из Китая

Давид Пуцлин продолжит карьеру в Поднебесной

30 июня 2023, 20:39 |
1160
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Ворсклы подписал контракт с клубом из Китая
instagram.com/david.puclin

31-летний опорный полузащитник «Ворсклы» Давид Пуцлин покидает полтавский клуб и продолжит карьеру в Китае.

Хорват подписал контракт с клубом-новичком тамошней Суперлиги «Наньтун Чжиюнь», который рассчитан до конца текущего года.

instagram.com/nantongzhiyun_fc

В «Ворсклу» Пуцлин перешел в феврале 2020 года из хорватского «Славена Белупо» на правах свободного агента. В рядах полтавской команды провел 55 матчей, отличившись 3 голами и 3 результативными передачами.

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Пуцлин покинул «Ворсклу», воспользовавшись Annexe 7 от ФИФА. Сперва хорват выступал за нидерландский «АДО Ден Хааг», а минувший сезон провел на родине в рядах «Вараждина».

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Давид Пуцлин Ворскла Полтава трансферы УПЛ трансферы Наньтун Чжиюнь
Источник Sport.ua
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