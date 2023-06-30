Максим ДЯЧУК: «Динамо постарается вернуть золото и Кубок в Киев»

Защитник «Динамо» Максим Дячук, который продлил контракт с клубом, рассказал о своих выступлениях за первую команду, а также целях на новый сезон.

- Я очень рад подписать контракт с таким большим клубом, буду от себя делать все возможное и прилагать максимум усилий, чтобы быть полезным команде. Благодарен тренерскому штабу и руководству клуба за проявленное ко мне доверие. Обещаю выкладываться на все 100% в играх и тренировках.

– Какие личные и командные цели ставите перед собой на предстоящий сбор и новый сезон?

– Для команды – это всегда самые высокие результаты, и мы будем стараться вернуть золотые медали чемпионата и Кубок Украины в Киев. Для этого будем выжимать из себя максимум. А что касается личных целей – хочу прогрессировать, по сравнению с прошлым сезоном, потому что знаю, что допускал ошибки, как большие, так и мелкие. Буду работать над тем, чтобы их исправить и сделать правильные выводы.

- После возвращения из аренды в «Александрии» зимой вы сразу стали игроком основного состава, чувствуете ли вы доверие тренерского штаба?

- Да, я действительно, чувствую доверие, и благодарен тренерам за это. Наставники очень многое мне дают в футбольном плане, я прислушиваюсь к их советам. Почти после каждой игры мы проводим беседы, есть теоретические занятия и т.д. Кроме того, тренеры подходят и многое подсказывают лично – и указывают на ошибки, и подчеркивают хорошие моменты.