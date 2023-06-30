ОФИЦИАЛЬНО. Дячук подписал новый контракт с Динамо

«Динамо» на официальном сайте сообщило о новом контракте центрального защитника Максима Дячука. Договор рассчитан до середины 2028 года.

Дячук получил место в первой команде минувшей зимой, когда Киев покинул Илья Забарный.

19-летний игрок в УПЛ за «Динамо» провел 15 матчей (14 из них начинал в стартовом составе). Первую часть минувшего сезона Максим провел в «Александрии».