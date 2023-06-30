Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дячук подписал новый контракт с Динамо
Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 16:12 |
635
1

ОФИЦИАЛЬНО. Дячук подписал новый контракт с Динамо

Защитник получил новый договор

30 июня 2023, 16:12 |
635
1
ОФИЦИАЛЬНО. Дячук подписал новый контракт с Динамо
ФК Динамо Киев. Максим Дячук

«Динамо» на официальном сайте сообщило о новом контракте центрального защитника Максима Дячука. Договор рассчитан до середины 2028 года.

Дячук получил место в первой команде минувшей зимой, когда Киев покинул Илья Забарный.

19-летний игрок в УПЛ за «Динамо» провел 15 матчей (14 из них начинал в стартовом составе). Первую часть минувшего сезона Максим провел в «Александрии».

По теме:
Вернутся в Динамо и Шахтер. Три игрока покидают Александрию
УПЛ определила лучшего молодого игрока сезона
Динамо в первой части сезона планирует базироваться в Одессе
Максим Дячук Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Массовый исход игроков. Металлист расторг контракты с группой футболистов
Футбол | 29 июня 2023, 20:28 0
Массовый исход игроков. Металлист расторг контракты с группой футболистов
Массовый исход игроков. Металлист расторг контракты с группой футболистов

После вылета из УПЛ харьковская команда заметно омолодится

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Все уже заждались дебюта Мудрика на молодежном Евро»
Футбол | 30 июня 2023, 11:22 7
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Все уже заждались дебюта Мудрика на молодежном Евро»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Все уже заждались дебюта Мудрика на молодежном Евро»

Наставник «Руха» – о перспективах сборной Украины U-21 на чемпионате Европы

Днепр-1 может вернуть бразильского вингера
Футбол | 30.06.2023, 17:03
Днепр-1 может вернуть бразильского вингера
Днепр-1 может вернуть бразильского вингера
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
Теннис | 29.06.2023, 18:56
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
ОФИЦИАЛЬНО. Джурасек покинул Шахтер. Хорват попрощался с горняками
Футбол | 30.06.2023, 08:37
ОФИЦИАЛЬНО. Джурасек покинул Шахтер. Хорват попрощался с горняками
ОФИЦИАЛЬНО. Джурасек покинул Шахтер. Хорват попрощался с горняками
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
maverik
РЕДКОЕ ДЕРЕВО...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
29.06.2023, 21:35 10
Другие виды
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
29.06.2023, 09:40 9
Теннис
Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?
Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?
28.06.2023, 22:55 24
Футбол
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
28.06.2023, 16:49
Хоккей
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
28.06.2023, 21:03 13
Волейбол
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
29.06.2023, 13:28 6
Футбол
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
28.06.2023, 21:10 13
Футбол
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
28.06.2023, 23:59 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем