Украина. Премьер лига30 июня 2023, 16:12 |
635
1
ОФИЦИАЛЬНО. Дячук подписал новый контракт с Динамо
Защитник получил новый договор
30 июня 2023, 16:12 |
635
1
«Динамо» на официальном сайте сообщило о новом контракте центрального защитника Максима Дячука. Договор рассчитан до середины 2028 года.
Дячук получил место в первой команде минувшей зимой, когда Киев покинул Илья Забарный.
19-летний игрок в УПЛ за «Динамо» провел 15 матчей (14 из них начинал в стартовом составе). Первую часть минувшего сезона Максим провел в «Александрии».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июня 2023, 20:28 0
После вылета из УПЛ харьковская команда заметно омолодится
Футбол | 30 июня 2023, 11:22 7
Наставник «Руха» – о перспективах сборной Украины U-21 на чемпионате Европы
Футбол | 30.06.2023, 17:03
Теннис | 29.06.2023, 18:56
Футбол | 30.06.2023, 08:37
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
РЕДКОЕ ДЕРЕВО...
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.06.2023, 21:35 10
29.06.2023, 09:40 9
28.06.2023, 22:55 24
28.06.2023, 16:49
28.06.2023, 21:03 13
29.06.2023, 13:28 6
28.06.2023, 21:10 13
28.06.2023, 23:59 33