Определились финалистки на турнире в Истборне
Мэдисон Киз вернулась в финал спустя 9 лет
30 июня состоялись матчи 1/2 финала на травяном турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).
В первом матче американка Мэдисон Киз разобралась со своей соотечественницей Кори Гауфф. Мэдисон брала титул на кортах Истборна в 2014 году и больше в финале на этом турнире не играла.
Во второй встрече Дарья Касаткина оказалась сильнее итальянки Камилы Джорджи.
WTA 500 Истборн. 1/2 финала
Мэдисон Киз – Кори Гауфф [5] – 6:3, 6:3
Дарья Касаткина [9] – Камилла Джорджи – 6:2, 7:5
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