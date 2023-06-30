Определились финалистки на турнире в Истборне

30 июня состоялись матчи 1/2 финала на травяном турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В первом матче американка Мэдисон Киз разобралась со своей соотечественницей Кори Гауфф. Мэдисон брала титул на кортах Истборна в 2014 году и больше в финале на этом турнире не играла.

Во второй встрече Дарья Касаткина оказалась сильнее итальянки Камилы Джорджи.

WTA 500 Истборн. 1/2 финала

Мэдисон Киз – Кори Гауфф [5] – 6:3, 6:3

Дарья Касаткина [9] – Камилла Джорджи – 6:2, 7:5