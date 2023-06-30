Андрей ШЕВЧЕНКО: «Game4Ukraine? Самое важное, чтобы выиграла Украина»

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко поделился ожиданиями от благотворительного матча Game4Ukraine, который состоится 5 августа в Лондоне на «Стэмфорд Бридж»:

«Мы анонсировали, что в матче сыграют легендарные футболисты. Например, Чех, Кудичини, Дзола, Хасселбайнк, Коул. Также примут участие мои друзья со времен «Милана» — Каннаваро, Сержиньо, Пануччи. Кроме того, будут и знаменитые игроки «Арсенала» — Виейра, Пирес, Леманн, тренер Венгер.

Это важно для нас — для Украины. Все эти спортсмены солидарны с нами. Мы хотим собрать деньги на восстановление школы в Чернигове. Разумеется, я тоже сыграю в этом матче. Это игра для хорошего дела.

Кто выиграет? Думаю, что самое важное, чтобы выиграла Украина. Чтобы собрать деньги на школу, донести месседж. Я уверен, что здесь выиграют обе страны — Украина и Великобритания».