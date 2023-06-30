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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Game4Ukraine? Самое важное, чтобы выиграла Украина»
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30 июня 2023, 15:36 |
743
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Game4Ukraine? Самое важное, чтобы выиграла Украина»

Легендарный форвард – о благотворительном матче

30 июня 2023, 15:36 |
743
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Game4Ukraine? Самое важное, чтобы выиграла Украина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко поделился ожиданиями от благотворительного матча Game4Ukraine, который состоится 5 августа в Лондоне на «Стэмфорд Бридж»:

«Мы анонсировали, что в матче сыграют легендарные футболисты. Например, Чех, Кудичини, Дзола, Хасселбайнк, Коул. Также примут участие мои друзья со времен «Милана» — Каннаваро, Сержиньо, Пануччи. Кроме того, будут и знаменитые игроки «Арсенала» — Виейра, Пирес, Леманн, тренер Венгер.

Это важно для нас — для Украины. Все эти спортсмены солидарны с нами. Мы хотим собрать деньги на восстановление школы в Чернигове. Разумеется, я тоже сыграю в этом матче. Это игра для хорошего дела.

Кто выиграет? Думаю, что самое важное, чтобы выиграла Украина. Чтобы собрать деньги на школу, донести месседж. Я уверен, что здесь выиграют обе страны — Украина и Великобритания».

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Андрей Шевченко Game4Ukraine
Источник talkSPORT
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