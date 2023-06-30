Экс-игрок Динамо мог возглавить Зарю

Бывший игрок «Динамо» Киев Горан Саблич рассматривался руководством «Зари» на пост главного тренера до того, как выбор пал на Ненада Лалатовича. Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

В тренерский штаб 43-летнего хорвата мог войти его соотечественник Младен Бартулович. Он таки войдет тренерский штаб «Зари», но возглавлять команду будет Лалатович.

Отметим, что Саблич имеет отношение к агентству Вадима Шаблия «Pro Star»: там работает его младший брат Петер. У самого Горана уже есть опыт самостоятельной тренерской работы с тираспольским «Шерифом», хорватским «Сплитом», а также боснийскими «Широки Брег» и «Сараево».

Цвета «Динамо» Саблич защищал с 2002 по 2010 годы.