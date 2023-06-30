Экс-игрок Динамо мог возглавить Зарю
Луганчане рассматривали кандидатуру Горана Саблича
Бывший игрок «Динамо» Киев Горан Саблич рассматривался руководством «Зари» на пост главного тренера до того, как выбор пал на Ненада Лалатовича. Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.
В тренерский штаб 43-летнего хорвата мог войти его соотечественник Младен Бартулович. Он таки войдет тренерский штаб «Зари», но возглавлять команду будет Лалатович.
Отметим, что Саблич имеет отношение к агентству Вадима Шаблия «Pro Star»: там работает его младший брат Петер. У самого Горана уже есть опыт самостоятельной тренерской работы с тираспольским «Шерифом», хорватским «Сплитом», а также боснийскими «Широки Брег» и «Сараево».
Цвета «Динамо» Саблич защищал с 2002 по 2010 годы.
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