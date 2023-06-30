Украинки узнали соперниц в парном разряде Уимблдонского турнира
В парной сетке сыграет пять дуэтов с участием украинок
В четверг, 30 июня, состоялась жеребьевка женского парного разряда на Уимблдонском турнире, где выступят пять украинских теннисисток.
Матчи первого круга парного разряда с участием украинок
Людмила Киченок / Алена Остапенко [7] – Хэрриет Дарт / Хизер Уотсон [WC]
Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Алекса Гуарачи / Эрин Рутлиф
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [15] – Элизабетта Кочаретто / Клара Таусон
Надежда Киченок / Алиция Росольска – Сторм Хантер / Элиза Мертенс [3]
Катерина Байндл / Дарья Сэвилл – Анна-Лена Фридзам / Майяр Шериф
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