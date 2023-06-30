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Уимблдон
30 июня 2023, 14:59 | Обновлено 30 июня 2023, 15:00
271
0

Украинки узнали соперниц в парном разряде Уимблдонского турнира

В парной сетке сыграет пять дуэтов с участием украинок

30 июня 2023, 14:59 | Обновлено 30 июня 2023, 15:00
271
0
Украинки узнали соперниц в парном разряде Уимблдонского турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

В четверг, 30 июня, состоялась жеребьевка женского парного разряда на Уимблдонском турнире, где выступят пять украинских теннисисток.

Матчи первого круга парного разряда с участием украинок

Людмила Киченок / Алена Остапенко [7] – Хэрриет Дарт / Хизер Уотсон [WC]

Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Алекса Гуарачи / Эрин Рутлиф

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [15] – Элизабетта Кочаретто / Клара Таусон

Надежда Киченок / Алиция Росольска – Сторм Хантер / Элиза Мертенс [3]

Катерина Байндл / Дарья Сэвилл – Анна-Лена Фридзам / Майяр Шериф

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Кто сыграет с Винус Уильямс? Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне
Уимблдон-2023 жеребьевка Людмила Киченок Алена Остапенко Ангелина Калинина Ирина-Камелия Бегу Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Надежда Киченок Алисия Росольска Катерина Байндл (Козлова) Дарья Сэвилл (Гаврилова)
Источник Wimbledon
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