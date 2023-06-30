Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Будем искать слабые места французов»
Полузащитник молодежной сборной Украины – о выходе в плей-офф ЧЕ-2023
Полузащитник молодежной сборной Украины Дмитрий Крыськив поделился мыслями относительно выхода команды в плей-офф чемпионата Европы U-21.
«Мы провели действительно очень хороший групповой этап, поэтому я верю в наши силы. Для нашей команды это не стало каким-то сюрпризом, ведь это то, для чего мы работали.
В четвертьфинале нам будет противостоять Франция. Это очень сильная команда с качественными игроками. Мы хорошо знаем ее состав, поэтому будем готовиться, искать слабые места французов. Действительно, очень мощный коллектив там собрался с индивидуально сильными исполнителями.
В отборочном цикле европейского первенства мы недавно встречались с Францией. Тогда были поражение и ничья, поэтому надеюсь, что победа впереди», – сказал Дмитрий Крыськив.
Напомним, четвертьфинальный поединок Евро-2023 (U-21) Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на «Клуж-Арене» в городе Клуж-Напока (начало – в 22.00 по киевскому времени).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Это, ни много ни мало, «Манчестер Сити»
После вылета из УПЛ харьковская команда заметно омолодится