Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Будем искать слабые места французов»

Полузащитник молодежной сборной Украины Дмитрий Крыськив поделился мыслями относительно выхода команды в плей-офф чемпионата Европы U-21.

«Мы провели действительно очень хороший групповой этап, поэтому я верю в наши силы. Для нашей команды это не стало каким-то сюрпризом, ведь это то, для чего мы работали.

В четвертьфинале нам будет противостоять Франция. Это очень сильная команда с качественными игроками. Мы хорошо знаем ее состав, поэтому будем готовиться, искать слабые места французов. Действительно, очень мощный коллектив там собрался с индивидуально сильными исполнителями.

В отборочном цикле европейского первенства мы недавно встречались с Францией. Тогда были поражение и ничья, поэтому надеюсь, что победа впереди», – сказал Дмитрий Крыськив.

Напомним, четвертьфинальный поединок Евро-2023 (U-21) Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на «Клуж-Арене» в городе Клуж-Напока (начало – в 22.00 по киевскому времени).