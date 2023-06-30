Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Цуриков покинул Александрию
Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 13:13 | Обновлено 30 июня 2023, 13:17
571
0

ОФИЦИАЛЬНО. Цуриков покинул Александрию

Соглашение расторгнуто по соглашению сторон

30 июня 2023, 13:13 | Обновлено 30 июня 2023, 13:17
571
0
ОФИЦИАЛЬНО. Цуриков покинул Александрию
ФК Александрия. Андрей Цуриков

«Александрия» на своем официальном сайте объявила об уходе 30-летнего украинского защитника Андрея Цурикова.

Стороны прекратили сотрудничество по соглашению сторон. Цуриков получил статус свободного агента.

В составе «Александрии» Андрей Цуриков провел 112 матчей в чемпионатах УПЛ, отметившись 9 голами, а также сыграл 2 матча в Кубке Украины и 5 матчей в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Цуриков перейдет в «Колос».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец покинули 11 игроков
Хлань может перейти в польский клуб
«Не хотел возвращаться в россию»: Крыховяк разорвал контракт с краснодаром
Андрей Цуриков Александрия трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Александрия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»
Футбол | 30 июня 2023, 12:50 3
Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»
Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»

Директор житомирского клуба – о телеправах

ОФИЦИАЛЬНО. Джурасек покинул Шахтер. Хорват попрощался с горняками
Футбол | 30 июня 2023, 08:37 10
ОФИЦИАЛЬНО. Джурасек покинул Шахтер. Хорват попрощался с горняками
ОФИЦИАЛЬНО. Джурасек покинул Шахтер. Хорват попрощался с горняками

24-летний хавбек за один сезон в «Шахтере» провел 26 матчей и забил 1 гол

Источник назвал сроки подписания контракта между Реалом и Мбаппе
Футбол | 29.06.2023, 14:59
Источник назвал сроки подписания контракта между Реалом и Мбаппе
Источник назвал сроки подписания контракта между Реалом и Мбаппе
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 30.06.2023, 10:00
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией
Футбол | 29.06.2023, 15:15
Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией
Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
28.06.2023, 20:59 9
Теннис
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
28.06.2023, 21:10 13
Футбол
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
28.06.2023, 23:55 3
Другие виды
ВИДЕО. Гвоздик обратился к украинским военным
ВИДЕО. Гвоздик обратился к украинским военным
28.06.2023, 16:59
Бокс
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
29.06.2023, 11:33 20
Футбол
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
29.06.2023, 13:28 6
Футбол
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
29.06.2023, 18:56 23
Теннис
Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?
Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?
28.06.2023, 22:55 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем