Украина. Премьер лига30 июня 2023, 13:13 | Обновлено 30 июня 2023, 13:17
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ОФИЦИАЛЬНО. Цуриков покинул Александрию
Соглашение расторгнуто по соглашению сторон
30 июня 2023, 13:13 | Обновлено 30 июня 2023, 13:17
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«Александрия» на своем официальном сайте объявила об уходе 30-летнего украинского защитника Андрея Цурикова.
Стороны прекратили сотрудничество по соглашению сторон. Цуриков получил статус свободного агента.
В составе «Александрии» Андрей Цуриков провел 112 матчей в чемпионатах УПЛ, отметившись 9 голами, а также сыграл 2 матча в Кубке Украины и 5 матчей в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что Цуриков перейдет в «Колос».
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