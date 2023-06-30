ОФИЦИАЛЬНО. Цуриков покинул Александрию

«Александрия» на своем официальном сайте объявила об уходе 30-летнего украинского защитника Андрея Цурикова.

Стороны прекратили сотрудничество по соглашению сторон. Цуриков получил статус свободного агента.

В составе «Александрии» Андрей Цуриков провел 112 матчей в чемпионатах УПЛ, отметившись 9 голами, а также сыграл 2 матча в Кубке Украины и 5 матчей в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Цуриков перейдет в «Колос».