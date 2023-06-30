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  4. Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»
Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 12:50 | Обновлено 30 июня 2023, 13:20
2071
4

Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»

Директор житомирского клуба – о телеправах

30 июня 2023, 12:50 | Обновлено 30 июня 2023, 13:20
2071
4
Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»
ФК Полесье Житомир. Александр Денисов

Директор «Полесья» по маркетингу, медиа и спонсорству Александр Денисов прокомментировал информацию о том, что клуб не передал УПЛ права на трансляцию матчей.

– «Полесье» передало в Премьер-лигу беттинговые права для реализации. Относительно позиции телеправ мы стоим на прогрессивной позиции, что клубы должны реализовывать централизованно свои права и коммерческие возможности, в том числе реализовывать вместе. Но сейчас мы ожидаем более подробную информацию со стороны УПЛ, какая именно будет предложена модель: либо это будет классическая модель, где телеправа передаются одному из телетрансляторов, либо это будет другая модель, где УПЛ создает собственный продукт. Но вот здесь нам нужно понимать все условия, какие эти модели есть для клубов. И подходят ли они для нас, или не подходят. Поэтому здесь мы ожидаем от УПЛ окончательного решения, каким путем мы идем. И тогда «Полесье» будет принимать решение.

– То есть пока УПЛ не скажет четко модель, «Полесье» рассматривает также вариант работать самостоятельно?
– Мы сейчас рассматриваем только один вариант – быть вместе со всеми. Но мы должны понимать условия, на каких условиях мы должны передать права УПЛ. После этого уже могут быть приняты какие-то окончательные решения, которые будут согласованы в том числе и с президентом клуба Геннадием Буткевичем. Еще раз подчеркиваю, что мы не стоим на позиции отделяться от лиги. Мы стоим на позиции понять условия. И тогда мы вместе с другими клубами будем смотреть, какая модель более благоприятна для нас. После чего я буду информировать президента клуба, и дальше будет приниматься решение.

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Источник Трибуна
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Gargantua
как журналист Денисов всегда был говном на палочке. Но как менеджер он первый и единственный сразу разложил ситуацию по полочкам и указал почему затея мертворожденная. Пока все идет как он сразу и говорил.
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Муґунот Уух
о, Марина Мефодьевна всплыла в Житомире
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