ФОТО. Ливерпуль презентовал бело-зеленую гостевую форму

Английский «Ливерпуль» представил новую гостевую форму команды на следующий сезон. Игровая экипировка мерсисайдского коллектива выполнена в бело-зеленом цвете.

Футболка сопровождается черными шортами, а также белыми гетрами с черно-зеленой окантовкой. Техническим партнером команды выступает американский производитель спортивной экипировки Nike.

Дебютный матч в новой форме подопечные Юргена Клоппа проведут против «Лестера» во время предсезонного турне.

Добавим, что в минувшем сезоне «Ливерпуль» финишировал на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.