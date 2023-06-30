ФОТО. Ливерпуль презентовал бело-зеленую гостевую форму
Футболка сопровождается черными шортами
Английский «Ливерпуль» представил новую гостевую форму команды на следующий сезон. Игровая экипировка мерсисайдского коллектива выполнена в бело-зеленом цвете.
Футболка сопровождается черными шортами, а также белыми гетрами с черно-зеленой окантовкой. Техническим партнером команды выступает американский производитель спортивной экипировки Nike.
Дебютный матч в новой форме подопечные Юргена Клоппа проведут против «Лестера» во время предсезонного турне.
Добавим, что в минувшем сезоне «Ливерпуль» финишировал на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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