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  4. ФОТО. Ливерпуль презентовал бело-зеленую гостевую форму
Англия
30 июня 2023, 12:34 | Обновлено 30 июня 2023, 12:36
1341
4

ФОТО. Ливерпуль презентовал бело-зеленую гостевую форму

Футболка сопровождается черными шортами

30 июня 2023, 12:34 | Обновлено 30 июня 2023, 12:36
1341
4
ФОТО. Ливерпуль презентовал бело-зеленую гостевую форму
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ливерпуль» представил новую гостевую форму команды на следующий сезон. Игровая экипировка мерсисайдского коллектива выполнена в бело-зеленом цвете.

Футболка сопровождается черными шортами, а также белыми гетрами с черно-зеленой окантовкой. Техническим партнером команды выступает американский производитель спортивной экипировки Nike.

Дебютный матч в новой форме подопечные Юргена Клоппа проведут против «Лестера» во время предсезонного турне.

Добавим, что в минувшем сезоне «Ливерпуль» финишировал на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Ливерпуль игровая форма фото
Источник ФК Ливерпуль
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Комментарии 4
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VARioR
Зекономили на дизайнері
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+1
Fastovec
не форма - а шо попало!
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+1
KOT
Жах
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+1
CheMP
ну такое
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0
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