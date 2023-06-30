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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 12:15 | Обновлено 30 июня 2023, 12:24
65
0

Евгений МОРОЗКО: «Об отпуске уже все забыли. Готовимся к УПЛ»

Хавбек «Полесья» – о работе на зарубежном тренировочном сборе

30 июня 2023, 12:15 | Обновлено 30 июня 2023, 12:24
65
0
Евгений МОРОЗКО: «Об отпуске уже все забыли. Готовимся к УПЛ»
ФК Полесье Житомир. Евгений Морозко

30-летний правый защитник житомирского «Полесья» Евгений Морозко рассказал о работе команды на тренировочных сборах.

«Мы уже втянулись в работу и работаем в двухразовом режиме, в позитивном настроении. Сейчас уже к завершению подходит условный первый сбор, будет контрольная игра и пойдем на два выходных, а там дальше продолжим работать. Об отпуске уже все забыли и уже готовимся к Чемпионату. Он будет очень насыщенный и нужно подготовиться максимально сильно.

И, я думаю, что лучше играть с сильными соперниками, тем более, что сейчас против нас будут играть в чемпионате такие же, как и австрийцы, как и словенцы. Все крепкие, все будут быстрее думать и соответственно и нам нужно быстрее думать. Именно поэтому на сборах надо готовиться через такие игры», - сказал Морозко.

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Евгений Морозко Полесье Житомир
Источник ФК Полесье
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