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Италия
30 июня 2023, 12:01 | Обновлено 30 июня 2023, 12:08
246
0

Экс-звезда Ромы и Интера станет игроком клуба из Сан-Марино

Новый поворот в карьере у Раджи Наингголана

30 июня 2023, 12:01 | Обновлено 30 июня 2023, 12:08
246
0
Экс-звезда Ромы и Интера станет игроком клуба из Сан-Марино
Getty Images/Global Images Ukraine. Раджа Наингголан

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан пополнит ряды клуба «Ла Фиорита» из Сан-Марино.

35-летний игрок подпишет контракт на правах свободного агента.

Сообщается, что стороны близки к достижению окончательной договоренности. В предыдущем сезоне-2022/2023 «Ла Фиорита» стала серебряным призером национального чемпионата. В своей истории она шесть раз становилась чемпионом Сан-Марино.

Раджа Наингголан во второй половине сезона-2022/2023 выступал за итальянский СПАЛ.

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Раджа Наингголан Ла Фиорита
Источник La Gazzetta dello Sport
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