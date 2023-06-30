Италия30 июня 2023, 12:01 | Обновлено 30 июня 2023, 12:08
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Экс-звезда Ромы и Интера станет игроком клуба из Сан-Марино
Новый поворот в карьере у Раджи Наингголана
30 июня 2023, 12:01 | Обновлено 30 июня 2023, 12:08
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Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан пополнит ряды клуба «Ла Фиорита» из Сан-Марино.
35-летний игрок подпишет контракт на правах свободного агента.
Сообщается, что стороны близки к достижению окончательной договоренности. В предыдущем сезоне-2022/2023 «Ла Фиорита» стала серебряным призером национального чемпионата. В своей истории она шесть раз становилась чемпионом Сан-Марино.
Раджа Наингголан во второй половине сезона-2022/2023 выступал за итальянский СПАЛ.
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