Экс-звезда Ромы и Интера станет игроком клуба из Сан-Марино

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан пополнит ряды клуба «Ла Фиорита» из Сан-Марино.

35-летний игрок подпишет контракт на правах свободного агента.

Сообщается, что стороны близки к достижению окончательной договоренности. В предыдущем сезоне-2022/2023 «Ла Фиорита» стала серебряным призером национального чемпионата. В своей истории она шесть раз становилась чемпионом Сан-Марино.

Раджа Наингголан во второй половине сезона-2022/2023 выступал за итальянский СПАЛ.