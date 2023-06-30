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Англия
30 июня 2023, 10:18 | Обновлено 30 июня 2023, 10:31
264
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продлил контракт с капитаном

Шеймус Коулмен продолжит защищать цвета «ирисок»

30 июня 2023, 10:18 | Обновлено 30 июня 2023, 10:31
264
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продлил контракт с капитаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Шеймус Коулмен

Ливерпульский «Эвертон» официально продлил контракт со своим капитаном – Шеймусом Коулмэном. Теперь 34-летнего ирландца и его команду связывает новый годичный контракт, он проведет свой 15-й сезон в клубе.

Напомним, что Коулмэн выступает в составе «Эвертона» уже 14 лет – он присоединился к «ирискам» зимой 2009 года. И лишь в 2010 году один раз уходил в аренду в английский «Блэкпул».

«Эвертону» в минувшем сезоне снова удалось сохранить прописку в АПЛ – команда Шона Дайча завершила турнир на 17-м месте, опередив «Лестер» из зоны вылета на два балла.

Что касается самого футболиста, то защитник провёл в сезоне 25 официальных матчей, забив один гол.

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Шеймус Коулмен продление контракта Эвертон
Источник ФК Эвертон
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