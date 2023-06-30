Дебютант Первой лиги потерял трех игроков

Как стало известно Sport.ua, дебютант Первой лиги – закарпатский «Хуст» – в подготовительный период сыграет шесть спаррингов: 1 июля – с «Металлистом», на следующий день – с «Днепром-1», 6 июля – с «Карпатами», 9-го – с соседями из «Миная», 12-го – с «Кривбассом» и 15-го – с «Металургом» Запорожье.

Главный тренер «Хуста» Владимир Цыткин сообщил Sport.ua, что команду покинули Иван Боднарук, Иван Повхан и Артем Андрица.

В тренировочном лагере закарпатцев на просмотре находится пять воспитанников закарпатского футбола. В «Хусте» также надеются усилиться несколькими футболистами элитного «Миная», игра которых не будет устраивать на этом этапе наставника команды Владимира Шарана.