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Украина. Первая лига
30 июня 2023, 10:00 | Обновлено 30 июня 2023, 10:03
880
0

Дебютант Первой лиги потерял трех игроков

«Хуст» готовится к вызовам на новом уровне

30 июня 2023, 10:00 | Обновлено 30 июня 2023, 10:03
880
0
Дебютант Первой лиги потерял трех игроков
ФК Хуст. Владимир Цыткин

Как стало известно Sport.ua, дебютант Первой лиги – закарпатский «Хуст» – в подготовительный период сыграет шесть спаррингов: 1 июля – с «Металлистом», на следующий день – с «Днепром-1», 6 июля – с «Карпатами», 9-го – с соседями из «Миная», 12-го – с «Кривбассом» и 15-го – с «Металургом» Запорожье.

Главный тренер «Хуста» Владимир Цыткин сообщил Sport.ua, что команду покинули Иван Боднарук, Иван Повхан и Артем Андрица.

В тренировочном лагере закарпатцев на просмотре находится пять воспитанников закарпатского футбола. В «Хусте» также надеются усилиться несколькими футболистами элитного «Миная», игра которых не будет устраивать на этом этапе наставника команды Владимира Шарана.

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Источник: три клуба отказываются подписать передачу телеправ в пользу УПЛ
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Источник Sport.ua
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