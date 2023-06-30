Названы сроки возможного дебюта Месси за Интер Майами

Спортивный директор американского клуба «Интер Майами» Крис Хендерсон рассказал, когда можно ожидать появления аргентинского нападающего Лионеля Месси в рядах коллектива. Топ-менеджер заявил, что клуб оформляет соответствующие документы в МЛС.

«Что касается Месси, то условия согласованы, а мы работаем над оформлением документов с МЛС. Это потребует времени, чтобы закончить. Однако мы надеемся, что в середине или в конце июля Месси будет готов к работе. Но это будет зависеть только от того, когда закончится вся бумажная волокита», – заявил Хендерсона.

Напомним, Месси подписал контракт с «Интер Майами» в статусе свободного агента, покинув парижский «ПСЖ», с которым у него завершился договор.