ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский клуб ЛНЗ завершил трансфер Прядуна

Черкасский клуб ЛНЗ усилил состав в межсезонье нападающим Максимом Прядуном.

Экс-игрок Металлиста будет выступать в Черкассах под игровым номером 9.

В прошлом сезоне Прядун отыграл 28 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи.

Прядун рассказал о переходе в ЛНЗ, праздновании голов и перспективах в УПЛ.