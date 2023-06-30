Украина. Премьер лига30 июня 2023, 05:45 | Обновлено 30 июня 2023, 06:26
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ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский клуб ЛНЗ завершил трансфер Прядуна
Форвард будет выступать в Черкассах под игровым номером 9
30 июня 2023, 05:45 | Обновлено 30 июня 2023, 06:26
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Черкасский клуб ЛНЗ усилил состав в межсезонье нападающим Максимом Прядуном.
Экс-игрок Металлиста будет выступать в Черкассах под игровым номером 9.
В прошлом сезоне Прядун отыграл 28 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи.
Прядун рассказал о переходе в ЛНЗ, праздновании голов и перспективах в УПЛ.
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