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30 июня 2023, 03:50 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня

Важные события во всех видах спорта

30 июня 2023, 03:50 |
30
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня
ФК Будучност

В пятницу, 30 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Швейцария (Ж) – Замбия (Ж)

Favbet 1.18 – 7.60 – 11.50

22:00 Будучност – Брейдаблик

Favbet 4.14 – 3.94 – 1.79

23:00 Конго U-23 – Марокко U-23

Favbet 7.60 – 4.85 – 1.39

ТЕННИС

15:30 Ига Свентек – Люция Бронцетти

Favbet 1.04 – 11.50

16:30 Кристофер Юбэнкс – Ллойд Харрис

Favbet 2.14 – 1.72

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Источник Sport.ua
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