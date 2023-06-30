СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня

В пятницу, 30 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Швейцария (Ж) – Замбия (Ж)

1.18 – 7.60 – 11.50

22:00 Будучност – Брейдаблик

4.14 – 3.94 – 1.79

23:00 Конго U-23 – Марокко U-23

7.60 – 4.85 – 1.39

ТЕННИС

15:30 Ига Свентек – Люция Бронцетти

1.04 – 11.50

16:30 Кристофер Юбэнкс – Ллойд Харрис

2.14 – 1.72