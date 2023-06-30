Другие новости30 июня 2023, 03:50 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня
Важные события во всех видах спорта
30 июня 2023, 03:50 |
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В пятницу, 30 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Швейцария (Ж) – Замбия (Ж)
22:00 Будучност – Брейдаблик
23:00 Конго U-23 – Марокко U-23
ТЕННИС
15:30 Ига Свентек – Люция Бронцетти
16:30 Кристофер Юбэнкс – Ллойд Харрис
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