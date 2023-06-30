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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 03:19 | Обновлено 30 июня 2023, 03:29
52
0

Ворскла вышла из отпуска и занимается на своей базе. Будет два спарринга

Полтавская команда сыграет матчи с «Полтавой» и «Александрией»

30 июня 2023, 03:19 | Обновлено 30 июня 2023, 03:29
52
0
Ворскла вышла из отпуска и занимается на своей базе. Будет два спарринга
ФК Ворскла

26 июня полтавская «Ворскла» вышла из отпуска и занимается на собственной базе.

Пока без легионеров, однако с большим отрядом талантливых и перспективных представителей юношеского состава, а еще с хорошим настроением, собрались на свой первый рабочий день после краткосрочного летнего отпуска футболисты первой команды «Ворсклы».

Сначала состоялись общие сборы в конференц-зале на стадионе, после занятия в тренажерке. Затем началась работа на поле стадиона «Лтава» в Крутом Берегу.

Первый состав ворсклян в ближайшее время проведет две товарищеские встречи. В ходе полтавского этапа подготовки команда Виктора Скрипника сыграет спарринги с командами СК «Полтава» (2 июля) и ФК «Александрия» (7 июля). Оба матча пройдут, по предварительной договоренности сторон, в закрытом режиме на стадионе «Ворскла».

ВИДЕО. Ворскла вышла из отпуска и занимается на своей базе

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Источник ФК Ворскла
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