Ворскла вышла из отпуска и занимается на своей базе. Будет два спарринга
Полтавская команда сыграет матчи с «Полтавой» и «Александрией»
26 июня полтавская «Ворскла» вышла из отпуска и занимается на собственной базе.
Пока без легионеров, однако с большим отрядом талантливых и перспективных представителей юношеского состава, а еще с хорошим настроением, собрались на свой первый рабочий день после краткосрочного летнего отпуска футболисты первой команды «Ворсклы».
Сначала состоялись общие сборы в конференц-зале на стадионе, после занятия в тренажерке. Затем началась работа на поле стадиона «Лтава» в Крутом Берегу.
Первый состав ворсклян в ближайшее время проведет две товарищеские встречи. В ходе полтавского этапа подготовки команда Виктора Скрипника сыграет спарринги с командами СК «Полтава» (2 июля) и ФК «Александрия» (7 июля). Оба матча пройдут, по предварительной договоренности сторон, в закрытом режиме на стадионе «Ворскла».
ВИДЕО. Ворскла вышла из отпуска и занимается на своей базе
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