Тренер Брентфорда: «Ярмолюк заслужил переход в основную команду»

Наставник «Брентфорда» Томас Франк оценил подписание нового контракта с хавбеком Егором Ярмолюком. 19-летний игрок недавно был переведен в первую команду, с которой он начнет подготовку к сезону.

«Я очень рад, что Егор подписал новый контракт. Я доволен его работой, он является талантливым игроком с большим потенциалом. Жаль, что в прошлом сезоне он получил травму, но все равно сумел показать себя на тренировках. Мог сыграть больше матчей, если бы не травма».

«Сейчас Ярмолюк полностью здоров и готов начать предсезонку с «Брентфордом». Он заслужил свой переход в первую команду. Уверен, его ждет большое будущее», — сказал Франк.