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  4. Тренер Брентфорда: «Ярмолюк заслужил переход в основную команду»
Англия
29 июня 2023, 23:35 |
414
0

Тренер Брентфорда: «Ярмолюк заслужил переход в основную команду»

Томас Франк рассчитывает на украинца

29 июня 2023, 23:35 |
414
0
Тренер Брентфорда: «Ярмолюк заслужил переход в основную команду»
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Наставник «Брентфорда» Томас Франк оценил подписание нового контракта с хавбеком Егором Ярмолюком. 19-летний игрок недавно был переведен в первую команду, с которой он начнет подготовку к сезону.

«Я очень рад, что Егор подписал новый контракт. Я доволен его работой, он является талантливым игроком с большим потенциалом. Жаль, что в прошлом сезоне он получил травму, но все равно сумел показать себя на тренировках. Мог сыграть больше матчей, если бы не травма».

«Сейчас Ярмолюк полностью здоров и готов начать предсезонку с «Брентфордом». Он заслужил свой переход в первую команду. Уверен, его ждет большое будущее», — сказал Франк.

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Источник ФК Брентфорд
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