Экс-тренер Шахтера будет тренировать Роналду: Каштру возглавит Аль-Наср

Главный тренер «Ботафого» Луиш Каштру, который известен в Украине по работе с «Шахтером», в ближайшее время переберется в Саудовскую Аравию.

Сообщается, что 61-летний португалец принял условия сотрудничества, предложенные ему «Аль-Насром», за который выступает соотечественник специалиста Криштиану Роналду.

Каштру заинтересовался работой в Саудовской Аравии, так как он стремится улучшить как клуб, так и лигу в целом.

Вероятнее всего, «Ботафого» под руководством Каштру проведет еще один поединок, после чего тренер официально переберется в саудовский клуб, несмотря на то, что его нынешняя команда лидирует в бразильской Серии А.