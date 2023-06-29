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  4. Экс-тренер Шахтера будет тренировать Роналду: Каштру возглавит Аль-Наср
Бразилия
29 июня 2023, 22:56 |
535
0

Экс-тренер Шахтера будет тренировать Роналду: Каштру возглавит Аль-Наср

Португальский наставник принял условия саудовского клуба

29 июня 2023, 22:56 |
535
0
Экс-тренер Шахтера будет тренировать Роналду: Каштру возглавит Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Главный тренер «Ботафого» Луиш Каштру, который известен в Украине по работе с «Шахтером», в ближайшее время переберется в Саудовскую Аравию.

Сообщается, что 61-летний португалец принял условия сотрудничества, предложенные ему «Аль-Насром», за который выступает соотечественник специалиста Криштиану Роналду.

Каштру заинтересовался работой в Саудовской Аравии, так как он стремится улучшить как клуб, так и лигу в целом.

Вероятнее всего, «Ботафого» под руководством Каштру проведет еще один поединок, после чего тренер официально переберется в саудовский клуб, несмотря на то, что его нынешняя команда лидирует в бразильской Серии А.

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Источник Goal.com
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