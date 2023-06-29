В новом видео Sport.ua звездный португальский форвард Криштиану Роналду играет в «Правда или ложь?»

Все вопросы викторины посвящены именно Роналду, так насколько хорошо он знает сам себя?

ВИДЕО. Криштиану Роналду играет в «Правда или ложь?»