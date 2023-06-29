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Португалия
29 июня 2023, 22:40 | Обновлено 29 июня 2023, 22:46
626
0

ВИДЕО. Криштиану Роналду играет в «Правда или ложь?»

Все вопросы викторины посвящены именно Роналду – видео Sport.ua

29 июня 2023, 22:40 | Обновлено 29 июня 2023, 22:46
626
0
ВИДЕО. Криштиану Роналду играет в «Правда или ложь?»
Sport.ua

В новом видео Sport.ua звездный португальский форвард Криштиану Роналду играет в «Правда или ложь?»

Все вопросы викторины посвящены именно Роналду, так насколько хорошо он знает сам себя?

ВИДЕО. Криштиану Роналду играет в «Правда или ложь?»

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Источник Sport.ua
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