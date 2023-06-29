Элина СВИТОЛИНА: «Очень скучаю по Украине, хочу вернуться домой»

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время паузы на турнирах планирует возвращение в Украину. Спортсменка хочет побывать в родной Одессе.

«Конечно, это небезопасно, потому что страна находится в состоянии войны. Мне приходится очень хорошо планировать меры безопасности и всегда соблюдать осторожность. Но психологически я чувствую себя в Украине безопаснее, чем где угодно в мире».

«Я хочу вернуться домой в ближайшем будущем. Я не знаю точно, когда, может быть, через несколько месяцев, может быть, через полгода. Очевидно, что теннисный сезон насыщен турнирами, но как только у меня появится возможность, я обязательно запланирую поехать в Украину. В Одессе я хочу увидеться с бабушкой, мой папа тоже был там пару недель. И просто увидеться с друзьями, вернуться домой».

«Я очень скучаю по своей стране, и особенно мне грустно из-за того, что сейчас происходит, из-за этого большого количества разрушений во многих городах, которые многое значат для меня», – сказала Свитолина.