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Англия
29 июня 2023, 21:28 | Обновлено 29 июня 2023, 21:29
1167
0

Готовы тратить деньги. Арсенал договорился о переходе защитника

Тимбер перейдет в лондонскую команду

29 июня 2023, 21:28 | Обновлено 29 июня 2023, 21:29
1167
0
Готовы тратить деньги. Арсенал договорился о переходе защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрриен Тимбер

По информации британских СМИ, «Арсенал» договорился с «Аяксом» о трансфере защитника Юрриена Тимбера. Игрок может действовать в центре и справа в обороне.

Трансфер 22-летнего Тимбера оценивается в 42 миллиона евро. В минувшем сезоне футболист провел 47 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

«Арсенал» ранее приобрел Кая Хаверца за 65 миллионов фунтов, а также договаривается о переходе Деклана Райса за 100 миллионов фунтов.

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Юрриен Тимбер Арсенал Лондон Аякс трансферы АПЛ
Источник Sky Sports
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