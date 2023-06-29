Англия29 июня 2023, 21:28 | Обновлено 29 июня 2023, 21:29
1167
0
Готовы тратить деньги. Арсенал договорился о переходе защитника
Тимбер перейдет в лондонскую команду
29 июня 2023, 21:28 | Обновлено 29 июня 2023, 21:29
1167
0
По информации британских СМИ, «Арсенал» договорился с «Аяксом» о трансфере защитника Юрриена Тимбера. Игрок может действовать в центре и справа в обороне.
Трансфер 22-летнего Тимбера оценивается в 42 миллиона евро. В минувшем сезоне футболист провел 47 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
«Арсенал» ранее приобрел Кая Хаверца за 65 миллионов фунтов, а также договаривается о переходе Деклана Райса за 100 миллионов фунтов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июня 2023, 11:33 19
Кто-то уже скоро вернется. А у кого-то творческий отпуск может продлиться
Футбол | 28 июня 2023, 22:35 4
Решат Рамадани и Джастин Лонвейк не готовы играть в условиях войны
Футбол | 28.06.2023, 23:40
Футбол | 29.06.2023, 15:25
Футбол | 29.06.2023, 21:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.06.2023, 23:37 102
28.06.2023, 09:00 2
Футбол
28.06.2023, 16:49
28.06.2023, 17:22 17
27.06.2023, 16:30 101
27.06.2023, 20:02 12
28.06.2023, 17:11