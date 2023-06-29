Готовы тратить деньги. Арсенал договорился о переходе защитника

По информации британских СМИ, «Арсенал» договорился с «Аяксом» о трансфере защитника Юрриена Тимбера. Игрок может действовать в центре и справа в обороне.

Трансфер 22-летнего Тимбера оценивается в 42 миллиона евро. В минувшем сезоне футболист провел 47 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

«Арсенал» ранее приобрел Кая Хаверца за 65 миллионов фунтов, а также договаривается о переходе Деклана Райса за 100 миллионов фунтов.