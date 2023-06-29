Молодежные турниры29 июня 2023, 20:48 | Обновлено 29 июня 2023, 20:53
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ВИДЕО. Украина U-21 готовится к четвертьфиналу Евро против Франции
Команда в хорошем настроении
29 июня 2023, 20:48 | Обновлено 29 июня 2023, 20:53
839
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Молодежная сборная Украины начала активную подготовку к четвертьфиналу Евро-2023 против Франции. Команда Руслана Ротаня в хорошем настроении проводит тренировки.
Матч против Франции состоится 2 июля.
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