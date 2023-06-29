«Мне нравится». Ребров оценил игру Украины на молодежном Евро

Тренер сборной Украины Сергей Ребров доволен тем, какой футбол показывает Украина U-21 на молодежном Евро-2023. Наставник поддержит команду в четвертьфинальной встрече.

«Мне нравится нынешняя игра команды, о чем я уже говорил раньше. Украинские игроки сейчас показывают достойный уровень футбола и вполне заслуживают выхода в следующий раунд. К сожалению, я приехал только на матч с Испанией, хотя планировал раньше».

«Уверен, что на следующий матч плей-офф я тоже приеду и поддержу наших ребят», – сказал Ребров.

Игра против Франции состоится 2 июля.