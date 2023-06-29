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Молодежные турниры
29 июня 2023, 20:11 | Обновлено 29 июня 2023, 20:52
784
1

«Мне нравится». Ребров оценил игру Украины на молодежном Евро

Наставник останется на матч четвертьфинала

29 июня 2023, 20:11 | Обновлено 29 июня 2023, 20:52
784
1
«Мне нравится». Ребров оценил игру Украины на молодежном Евро
УАФ

Тренер сборной Украины Сергей Ребров доволен тем, какой футбол показывает Украина U-21 на молодежном Евро-2023. Наставник поддержит команду в четвертьфинальной встрече.

«Мне нравится нынешняя игра команды, о чем я уже говорил раньше. Украинские игроки сейчас показывают достойный уровень футбола и вполне заслуживают выхода в следующий раунд. К сожалению, я приехал только на матч с Испанией, хотя планировал раньше».

«Уверен, что на следующий матч плей-офф я тоже приеду и поддержу наших ребят», – сказал Ребров.

Игра против Франции состоится 2 июля.

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Евро-2023 U-21 Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21
Источник Суспильне спорт
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Ребров ты забыл выделить льва матча с Испанией сироту
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