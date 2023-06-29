ATP29 июня 2023, 16:40 | Обновлено 29 июня 2023, 16:54
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Монфис снялся с Уимблдона-2023
Также турнир пропустит немец Штруфф
29 июня 2023, 16:40 | Обновлено 29 июня 2023, 16:54
316
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Француз Гаэль Монфис и немец Ян-Леннард Штруфф исключены из числа участников Уимблдона 2023 года.
Сообщается, что их места в основной сетке займут два лаки-лузера.
Напомним, 36-летний Монфис в 2022 году также не участвовал в Уимблдоне. Что до 33-летнего Штруффе, то он в прошлом году проиграл в первом круге Уимблдона испанцу Карлосу Алькарасу.
Уимблдонский теннисный турнира 2023 года состоится с 3 по 16 июля.
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