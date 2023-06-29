Монфис снялся с Уимблдона-2023

Француз Гаэль Монфис и немец Ян-Леннард Штруфф исключены из числа участников Уимблдона 2023 года.

Сообщается, что их места в основной сетке займут два лаки-лузера.

Напомним, 36-летний Монфис в 2022 году также не участвовал в Уимблдоне. Что до 33-летнего Штруффе, то он в прошлом году проиграл в первом круге Уимблдона испанцу Карлосу Алькарасу.

Уимблдонский теннисный турнира 2023 года состоится с 3 по 16 июля.