Готов играть в Чемпионшипе. Варди отклонил предложение из Саудовской Аравии

«Лестер» по итогам сезона 2022/2023 вылетел из АПЛ, из-за чего был вынужден устроить массовую распродажу ведущих игроков.

Однако многолетний лидер атак команды Джейми Варди покидать «Лестер» не собирается. По информации английских СМИ, он отклонил выгодное в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии.

36-летний форвард считает, что его семье будет некомфортно жить на Ближнем Востоке. Контракт Варди с «Лестером» истекает летом 2024 года.