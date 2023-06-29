Англия29 июня 2023, 15:28 | Обновлено 29 июня 2023, 15:39
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Готов играть в Чемпионшипе. Варди отклонил предложение из Саудовской Аравии
Форвард останется в «Лестере»
29 июня 2023, 15:28 | Обновлено 29 июня 2023, 15:39
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«Лестер» по итогам сезона 2022/2023 вылетел из АПЛ, из-за чего был вынужден устроить массовую распродажу ведущих игроков.
Однако многолетний лидер атак команды Джейми Варди покидать «Лестер» не собирается. По информации английских СМИ, он отклонил выгодное в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии.
36-летний форвард считает, что его семье будет некомфортно жить на Ближнем Востоке. Контракт Варди с «Лестером» истекает летом 2024 года.
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